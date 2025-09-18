YouTube動画『【注文住宅】感動設計プランを引き出す「打ち合わせの極意」』では、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が、注文住宅で理想の住まいを実現するための“オーダーの仕方”について熱く語りました。多くの人が「夢のマイホーム」に大きな期待を寄せ、細部まで希望を伝えたくなってしまうが、杉浦氏は「自分の想像を遥かに超えた提案が来るのが、注文住宅なんですよ」と、その醍醐味を強調していま