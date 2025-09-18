○ベルテクス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.60％にあたる30万株(金額で4億5660万円)を上限に、9月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○Ｔスマート [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.44％にあたる5万株(金額で9995万円)を上限に、9月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ニッピ [東証Ｓ] 発行済み株式