※10月6日、東証グロース市場に上場予定のムービン・ストラテジック・キャリア [東証Ｇ]は18日、仮条件を発表した。 ●ムービン・ストラテジック・キャリア 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月6日 事業内容：有料職業紹介事業 仮条件：1990円～2080円 想定発行価格：1990円 上場時発行済み株式数：810万株 公募：5万株 売り出し：197万5000株 オ