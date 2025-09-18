アイドルグループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。玉森裕太多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場したオープニングイベント。玉森はリング、時計、ブレスレットを輝かせた。カルティエの象徴であり、自分らしさを貫くパンテールらしい一面を聞かれると、玉森は「好きなものは長く好きなことが多いので、コンサートと