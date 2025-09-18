女優の高畑充希が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。高畑充希夫で俳優の岡田将生との間に第1子を妊娠している高畑は、ふっくらお腹で登場。ブラックコーデに、ブローチ、ブレスレット、ネックレス、イヤリング、リング、総額1億5325万2000円相当のジュエリーを身に着けて登場し、「輝きすぎていてどうしようっていう感じなんですけど、パンテールを胸元と手首