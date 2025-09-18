琴桜が序盤を4勝1敗とまずまずの星勘定で通過した。前回対戦した夏場所では7連勝中だった豪ノ山に不覚を取ったが、この日は突き放して、相手の動きをよく見ながら前に出る盤石の相撲だった。ただ、気になるのは恵まれた体を持っているのに、立ち合いで当たった後に少し押し込まれてしまう傾向があることだ。天性の柔軟さと懐の深さで、受けても何とかなるが、さらに厳しい攻めができればもっと圧倒できるはずだ。はたから見