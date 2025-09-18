陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）は１組５位の１４分４７秒１４で予選を通過した。この種目で２０１９年ドーハ大会から４大会連続の決勝進出となった。田中は１３日の１５００メートルでは予選敗退していた。田中と同じ組で走った山本有真（積水化学）は１５分３６秒２９の１８位で予選通過はならなかった。１３日の１万メートル