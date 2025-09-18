11月28日より同時公開される、Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』のムビチケ販売が発表された。【写真】Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリー映画、各ムビチケ情報・告知ビジュアル大森元貴（Vo／G）を中心として、若井滉斗（G）と藤澤涼架（Key）で構成され