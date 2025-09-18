女優の広瀬すずが18日、インスタグラムを更新し、ルイ・ヴィトンのドレス姿を披露した。第50回トロント国際映画祭に参加した際のショットで、シックな装いに「美しい」「大人可愛い」と称賛の声が寄せられている。【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿を披露“キスマーク”も広瀬が主演を務める映画『遠い山なみの光』は、第50回トロント国際映画祭で公式上映され、広瀬は共演の松下洸平、石川慶監督とともに舞台あい