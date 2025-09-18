【モデルプレス＝2025/09/18】女優の森七菜が18日、自身のInstagramを更新。種子島でのフェイスパック姿を公開した。【写真】森七菜、すっぴんパック姿披露◆森七菜、フェイスパック姿披露森は「tanegashima.」とコメントし、種子島での車内で白本彩奈と一緒にフェイスパックをする姿を披露した。白いシートマスクを顔全体につけた素の表情で、リラックスした様子を見せている。この投稿に、ファンからは「親近感」「可愛い」「一