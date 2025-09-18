タレントの武井壮が、18日までにインスタグラムを更新。私物の高級腕時計とそれにまつわる思い出を語った。【写真】武井壮の“300万円超え”腕時計が超カッコいい武井は「この時計は芸能界にデビューした年に楽屋で出番を待っていたらとんねるずのお二人が突然やってきて『行くよ！』って言われてヒョウ柄の全身タイツのまま銀座に連れて行かれて突然300万円超えのこいつを買うことになった思い出の時計だ」と思い出を振り返り