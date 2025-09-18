星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント＜”Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas＞を開催する。このライブビューイングは、5月からスタートした全国＆アジアツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞の最終公演にあたる10月19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜での模様を、全国47都道府県および海外の映画館で生中継するというものだ。コロナ禍中の2021〜2022年には、オンラインライブイベント＜宴