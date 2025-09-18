総合格闘家の皇治選手が、2025年9月17日にインスタグラムを更新。新たに車を購入したことを報告した。「早く乗れるようになりてぇな」皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、25年5月、フェラーリの「ローマスパイダー」を購入したと報告。さら