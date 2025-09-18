Ken Yokoyamaとサバシスターによるツーマンツアー＜Ken Yokoyama pre「Family Combo Tour＞が11月より開催されることが発表となった。“PIZZA OF DEATHの長女”サバシスターが、“PIZZA OF DEATHのラスボス”Ken Yokoyamaの初のツアーを開催する形だ。サバシスターのなち(Vo)にとっても、憧れ続けてきたKen Yokoyamaとの共演はまさに念願。世代を超えた2組による熱いツアーになるはずだ。同ツアーは11月17日に仙台Rensa、11月19日