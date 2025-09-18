◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大関友久投手が３回途中で降板した。２回に先取点を献上。味方が直後に同点に追いついたが、３回も先頭の郡司と清宮幸に連打を浴びた無死一、二塁となったところでマウンドを降りた。チーム最多１２勝を挙げており、本拠地では今季９勝０敗の左腕だが、前回の登板も１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で２回４失点と不安な状態。大事な日本ハム