東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉・浦安市）で猛暑のため２日連続で中止になっていた、ハロウィーンパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“ＩｎｔｏｔｈｅＦｒｅｎｚｙ”」（１日１回、約４５分）が１８日、決行された。１６日のプレスプレビュー、１７日の開幕日はともに高温のため中止になっていた。「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“ＩｎｔｏｔｈｅＦｒｅｎｚｙ”」はディズニーの悪役ディズニーヴィランズが