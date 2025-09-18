2歳の息子と公園の遊具で遊んでいると、見知らぬ兄妹が「10秒で貸せ！」と突然カウントダウンを始めて……！？筆者が新米ママのころ、公園遊びで反省したエピソードをご紹介します。 公園でブランコ遊び 2歳の息子と公園へ行ったときの出来事です。息子はブランコがお気に入りで、その日も小さい子向けのブランコで遊んでいました。 兄妹で10秒カウントダウン すると、幼稚園児くらいの女の子がやってきて、「ブランコ