8月の大雨で、福岡県福津市では住宅が全壊するなど大きな被害が出ています。県は18日、住宅の再建などを支援する被災者生活再建支援法を適用したと発表しました。 福岡県によりますと、8月の記録的な大雨で福津市の住宅は全壊が2件、半壊が146件に上り、床上浸水が41件となるなど大きな被害が出ています。この被害が規定の基準を超えたことから、県は福津市について被災者生活再建支援法を適用したと発表しました。適用により、