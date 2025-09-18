◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)女子5000m予選1組が行われ、田中希実選手が「14分47秒14」をマークし、同組5位で決勝進出を決めました。この組に出場したのは日本から田中希実選手と山本有真選手。1周目から先頭で日本人選手がレースをけん引します。徐々に山本選手は集団を脱落しましたが、その後も田中選手が先頭を守り続けました。田中選手は終盤に先頭を奪われるも全体5位でゴール。同組の上位8選手が決勝に進