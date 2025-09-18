「ポスト石破」ははたして誰になるのでしょうか。「来週22日」に告示、「10月4日」に投開票を迎える自民党の総裁選挙に向けて、長野県連では18日、投票用紙の発送準備が行われました。自民党総裁選の投票用紙と書かれた往復はがき。長野市にある「自民党県連」では18日、22日の告示を前に発送に向けた準備が行われました。県連によりますと、投票権を持つ県内の党員・党友などはおよそ「1万3000人」です。“ポスト石破”の座を争う