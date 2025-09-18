ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は5日目を終えた。杉山喜一（26＝静岡）が不良航法（2日目8R）による減点をはね返して優出した。「不良航法を取られた時、一度は気持ちが切れかかったんですが、何とか踏ん張ることができました」ファイナルでは貪欲に初優勝を狙う。「今（通算）99勝なので100勝と初優勝を同時に決めたら奇麗ですよね」。勝つイメージは5コースからの捲り差し突破だ。