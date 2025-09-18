「西武−オリックス」（１８日、ベルーナドーム）今季２度目の先発となったオリックス・山下が、いきなりの奪三振ショーを展開した。１５０キロ台後半の速球に、カーブ、フォークを織り交ぜ、先頭打者の西川をカーブで空振り三振に仕留めたのを皮切りに３者連続三振。ネビンから始まった二回も渡部、山村と連続三振を奪い６連続三振。２００２年の西武・西口以来となるパ・リーグ記録に並んだ。注目が集まった三回は先頭の元