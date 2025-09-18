佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員＝懲戒免職＝によるDNA型鑑定の不正を受け、警察庁が鑑定作業に関して、複数人によるチェックを指示する通達を全国に出したことが18日、同庁への取材で分かった。客観証拠を重視する現在の刑事司法の中で、同県警科捜研の鑑定不正は科学捜査への信頼を損ないかねず、警察庁は再発防止へ鑑定作業の厳格化を進める方針。同県警などによると、元職員は2017年6月からの7年超で、実際に