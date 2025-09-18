「実は今も団体屈指の強さ」との噂が絶えない43歳ベテラン女子レスラーが、本気モードの荒々しいファイトを披露。突然のスパルタぶりに、ファンから驚きと納得の声が殺到した。【映像】美女レスラーの“スパルタ式釣り天井”に悶絶WWE公式アカウントが、ナタリアが最新の試合で見せた激しいファイトをショートムービーで公開。言うことを聞かない相手を容赦なく“教育”する姿が紹介され、大きな話題を呼んでいる。映像では