双子を妊娠中の中川翔子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【双子妊娠７ヶ月】すっぴん→メイク＆朝食Vlog』の動画を投稿。妊娠をきっかけに肌質に変化したという中川さんが、現在使用しているコスメなどを教えてくれました！【関連記事】中川翔子「6個持ってる」複数ストックしている信頼メイク下地■コンシーラー動画の中で紹介されたのはこちら！DECORTE/トーンパーフェクティング パレット 税込5,170円（公式サイトより） こ