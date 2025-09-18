JR西日本によりますと、きょう(18日)午後7時ごろ、山陽新幹線の「のぞみ41号（博多行き）」は新山口～厚狭間を運転中に通常と異なる音を認めたため、車両の確認を行いました。 この影響で、山陽新幹線の広島～岡山間（東京方面）の一部列車に遅れが出ているということです。 最新の運行状況はJR西日本のホームページで確認してください。