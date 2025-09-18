「スタンドほうきちりとり」生活雑貨メーカー マーナは、「スタンドほうきちりとり」を9月17日から発売した。「スタンドほうきちりとり」は、自立するちりとりと、ほうきのセット。収納時は、ちりとりの柄の先端にほうきのフックを置くだけで、ピタッと収まる。手に取るのも戻すのもスムーズで、気軽に掃除ができる。ほうきのヘッドは180度動かせる自在型。柄の角度を変えても毛先が常に床面にフィットするため、ホコリをしっかり