次の衆院選に向けた動きです。7月の参院選で躍進した参政党が18日に会見を開き、新潟2区と4区で立候補を予定する2人が決意を語りました。 参政党は、7月の参院選・新潟選挙区に新人の平井恵里子さんを擁立。SNSを活用した選挙戦で支持を広げ、20万票を超える得票と躍進しました。参政党は、次の衆院選で新潟2区にその平井さんを、新潟4区に柏崎市在住で介護職の大矢寿乃さんを擁立することを決めています。 ◆参政党 新潟2区