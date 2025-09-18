味の素AGFは9月18日、「ちょっと贅沢な珈琲店」ブランドの新テレビCM「珈琲を、こころに。」篇の発表会を都内で開催し、俳優の大沢たかおさんが出演することを発表した。CMは同日からデジタルで公開し、9月25日から全国でテレビ放映する。登壇した味の素AGFの島本憲仁社長は、「ちょっと贅沢な珈琲店」ブランドの原点と現在地を語り、「家庭で手軽に“コーヒー店のひととき”を楽しんでいただきたいという思いで立ち上げた」と振り