人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）家族にウソをつくと面倒なことに……。何でも正直に話そう。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）時にはお世辞も大切。ただし八方美人と思われない工夫を。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）買い物運が吉