LINEヤフーは、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営している。「LINEリサーチ」では、全国の15〜69歳の男女を対象に、ふだんのスキンケアや肌の悩みに関する調査を実施した（調査対象：日本全国の15歳〜69歳の男女、実施時期：8月4日〜8月6日、有効回収数：3152サンプル ※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバ