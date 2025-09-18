「魚沼産コシヒカリ」の検査が始まっています。高温や渇水被害が心配されましたが、今のところ品質は良好だということです。 十日町市の倉庫に並べられた魚沼産コシヒカリ。品質検査は、8日からJA魚沼の管内で始まっています。JAの職員がサンプルを抜き取り、コメの形や色・水分量などを確認しました。今年は、高温や渇水被害が発生し一部のコメに白濁や未熟粒が見られましたが、品質は上々です。 ■JA魚沼川西営農センタ