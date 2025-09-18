◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月18日神宮）巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が18日のヤクルト戦（神宮）で今季7度目の先発登板。3回6安打4失点で降板し、3日のヤクルト戦（京セラD）以来2試合ぶりとなる今季4勝目を手にすることはできなかった。高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の岸田と7試合連続で先発バッテリーを組んでマウンドへ。だが、初回から失点する。1番・並木に初球の高め直球を左翼フェン