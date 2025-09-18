今季限りで現役を退くロッテの美馬学投手が18日、ZOZOマリンスタジアムで記者会見を行った。19日が39歳の誕生日のベテランは、何度も右肘の手術を受けながらプレーを続けた15年の現役生活を振り返り「諦めなかったからこそ、ここまでできた。つらいこともあったけれど、幸せな思いをたくさんできた」と晴れやかに笑った。楽天時代の2013年に日本シリーズで2勝を挙げて最高殊勲選手（MVP）に輝いたことを一番の思い出に挙げた。