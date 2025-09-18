岩手・奥州市で目撃されたのは、道路に現れた子グマです。目撃者：本当につぶらな目をした、ぬいぐるみみたいにホワホワ。子グマのそばには親グマがいるといいますが…茂みから子グマがもう1頭。クラクションに驚いたのか、一瞬立ち止まりますが、逃げる様子はありません。その時でした、親グマが現れました。子グマに比べ、かなりの大きさ。目撃者らは「でかいよ！でかいでかい」と慌てて車をバックさせます。目撃者：子グマと一