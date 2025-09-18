この春、千葉ロッテマリーンズに入団した東海大学九州キャンパス出身の廣池康志郎投手がプロ初勝利を挙げました。9月17日の千葉ロッテ対オリックスバファローズで8回裏、1対1の場面で登板した東海大学九州キャンパス出身の廣池康志郎投手。立て続けにヒットを打たれ、ノーアウト1塁2塁のピンチに。しかし…3番太田の送りバントを封じると、4番頓宮をセンターフライに打ち取ります。なおも2アウト3塁1塁で5