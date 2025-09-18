警察官に止められた1台の車。出てきたのは上半身裸の男性です。男性：シートベルトして信号も守ってるし、酒も飲んでねーよ！検問で、あれやこれやと言い逃れをする男性。アルコール検査の前に水をがぶ飲み。落ち着きたいのか頭にちょろり。警察官に「勝手に辞めないで続けて下さい」と言われ、2回戦の前にもうひと口。結果はアウトでした。男性は一時免許停止の処分に。さらに約3万3000円の罰金が科されました。カメラに向かって