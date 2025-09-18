18日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた宮本和知氏が、ヤクルト・村上宗隆の走塁について言及した。村上は2−0の4回一死走者なしの第2打席、四球で出塁すると、続くオスナのライト前安打で二塁に進む。二死後、中村悠平の打席中、暴投で二塁走者・村上はスピードを緩めることなく、一気に生還した。宮本氏は「走塁は見事ですね。迷いなく突っ込んできましたよね。ナイスランで