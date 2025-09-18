ガーリーなお洋服にちょっと背伸びしたメイクをして、少女のあどけなさとオトナな表情の間で揺れるぷりかわ乙女たちの秋。今回は、乃木坂46・金川紗耶が魅せる、少女からオトナへの「移ろいの瞬間」をお届けします。揺れ動く気持ちのなかで垣間見える、その儚い表情に注目です♡“ぷりかわ乙女”秋の肖像大きいリボンにフリル、ピンクやレース…。そこにちょっと背伸びしたリップの色。少女のあどけなさと、大人びた表情のあ