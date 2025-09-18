またひとり、イタリアン・スポーツカー・デザインのレジェンドを失ってしまった。エルコーレ・スパーダが、2025年8月3日、88歳で鬼籍に入ってしまったのである。彼はイタリアのみならずヨーロッパの複数のブランドのスタイリング開発に携わり、数多くの傑作を生みだしている。それだけではない。高いエンジニアリング的な素養を持ち、スポーツカーのエアロダイナミクスの発展にも大きな結果を残した。そんなスパーダは2003年にFIVA