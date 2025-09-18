◆大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が、結びで幕内・王鵬（大嶽）を下して１敗を守った。立ち合いで右をのぞかせ、前に出た。圧力をかけてバランスを崩した相手を突き落とした。「昨日負けたので切り替えていけました」と汗をぬぐった。王鵬とは今年１勝３敗だったが、相手についての質問には答えなかった。序盤戦５日を終えて「あまり良くなかった。中盤立て直していきたい」と話した