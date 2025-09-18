◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）４勝目を目指して先発マウンドに上がった２年目左腕・森田駿哉投手は初回、先頭の並木に左翼フェンス直撃の三塁打を浴びると１死後、内山にチェンジアップを捉えられ、中堅への適時二塁打。先制を許した。２回先頭の山田にもストレートを捉えられ、左翼スタンドへの１０号ソロを浴びると、３回にも１死後、村上に四球、オスナに右前打。２死後、打者・内山の打席での暴