◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン第１日（１８日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、１７日に３４歳の誕生日を迎えたツアー２０勝の石川遼（カシオ）は５バーディー、２ボギーの３アンダー６９で回り、首位と４打差の１３位で発進した。３４歳初ラウンドに臨んだ石川は前半の１６、１７番で連続バーディー。後半の３番パー３で３パットでボギーをたたいたが、最終９番はグリ