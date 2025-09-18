◆パ・リーグロッテ―楽天（１８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・藤岡裕大内野手が「６番・二塁」でスタメン出場。初回、寺地の押し出し四球で１点を先制してなおも１死満塁で、楽天先発右腕の岸から右翼へ２点二塁打を放ち、貴重な追加点を挙げた。「打ったのは真っすぐです。今日は先発が種市なので、打てなかったら種市に何を言われるか分からないので、食らいついていきました」と先発の種市を援護する一打を振り返った。