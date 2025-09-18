【Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア】 【Vivitフィギュア エリス・ボレアス・グレイラット】 2026年2月ごろ 展開予定 「Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア」 システムサービスは、プライズ「Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア」と「Vivitフィギュア エリス・ボレアス・グレイラット」の情報を公開した。2026年2月ごろに展開を予定して