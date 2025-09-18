大相撲9月場所は5日目。木曽郡・上松町出身、御嶽海の結果です。西の前頭十二枚目の御嶽海、18日の相手は東の前頭十三枚目の明生でした。立ち合い、明生が積極的に仕掛けますが御嶽海はかわしながら粘ります。明生を土俵際へ追い込み御嶽海が押し出しで勝って2勝3敗としました。19日は東の前頭十枚目大栄翔との一番です。