◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2025年9月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの大関友久投手（27）が18日、日本ハム戦（みずほペイペイD）で今季23度目の先発登板。3回途中49球6安打2四球1失点で降板した。優勝マジック「9」、ゲーム差3.5で迎えた今シーズン残り2試合となった日本ハムとの直接対決。小久保監督が3回に動いた。同点の3回。大関が連打でピンチを迎えたところでベンチの小久保監督は投手交代を選択