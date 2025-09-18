18日午後7時6分ごろ、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の門川町と宮崎美郷町、それに宮崎市です。【各地の震度詳細】■震度2□宮崎県門川町宮崎美郷町宮崎市■震度1□宮崎県日向市