自民党は１８日、「＃変われ自民党日本の未来を語れ！」とした総裁選のキャッチフレーズを発表した。ＳＮＳ上で実際にハッシュタグを付けて投稿されたフレーズを採用した。総裁選の特設サイトやＳＮＳへの投稿などに活用する。ハッシュタグ付きで投稿された意見の収集も行い、平井卓也広報本部長は「批判も含めて意見を寄せてもらい、候補者には党改革をどう進めるかを語ってほしい」と述べた。