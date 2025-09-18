イタリア発のダウンウェアブランド《DUVETICA》が、2025-26年秋冬シーズンのキャンペーンビジュアルを発表しました。起用されたのは俳優・アーティストとして多方面で活躍する“のん”さん。唯一無二の存在感と自由な発想は、ブランドが掲げる「上質さ」と「実用性」を軸にした哲学と重なります。新コレクションは青山店や全国百貨店のPOP UP STOREで10月より順次展開予定です。 のんさんが体現するブランドの